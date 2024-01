Fokus liegt auf Qualifizierung von Jobsuchenden

Etwa der Ausbildungsgrad: Der Anteil vorgemerkter Arbeitsloser, die als maximal höchste abgeschlossene Ausbildung eine Pflichtschule absolviert haben, ist nach wie vor sehr hoch. Im vergangenen Jahr lag dieser Anteil bei 47,5 Prozent (4460 Personen) und somit über dem bundesweiten Durchschnitt von 44,9 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen ist in dieser Gruppe gegenüber dem Vorjahr am stärksten (+ 343 oder + 8,3%) angestiegen. „Die Personalnachfrage der Unternehmen in beinahe allen Branchen und für alle Qualifikationsniveaus ist weiterhin hoch. Die Tendenz der Verlagerung von niedrig qualifizierten zu höher qualifizierten Tätigkeiten war auch bei der Personalnachfrage spürbar“, erklärt AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter dazu.