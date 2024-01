Alte Spione, neue Abenteuer: Büchertipps im Jänner

Von Spionen in unserer Mitte

Tess Gerritsen zählt zu den bekanntesten Krimiautorinnen der USA und zu den beliebtesten in Österreich, wo sie immer wieder auch bei Lesungen gerne gesehen ist. Der jüngste Streich der Bestsellerautorin könnte der Beginn einer neuen Serie werden. Denn in „Spy Coast. Die Spionin“ (Limes Verlag) weicht Gerritsen erstmals von ihrer typischen Bostoner Krimiwelt ab und entdeckt mit einer Bande alternder CIA-Agenten im Ruhestand das Thriller-Genre für sich und ihre Fans: Maggie Bird und ihre Freunde wollen eigentlich nichts, als in einem winzigen Dörfchen in Maine ihren Lebensabend genießen. Doch der „Martini Club“ fängt zu ermitteln an, als vor Maggies Haus eine junge Frau stirbt. Bald ist klar, dass der Mord in dem beschaulichen Ort tief in vergangene Aufträge der Ex-Agenten führt - unklar bleibt aber, wer eigentlich wen jagt und warum. Spannend, macht Lust auf mehr Abenteuer mit den 007-Pensionisten. Angeblich kam Gerritsen die Idee zu ihren neuen Helden ja von ihren eigenen Nachbarn, was darauf schließen lässt, dass da noch einiges zu erwarten ist!