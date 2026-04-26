Ein Stück der Steiermark zum Muttertag verschenken

Seit 2013 ist die Steiermarktorte offizielle Genussbotschafterin der steirischen Bäcker- und Konditormeister. Drin ist was drauf steht. Nämlich beste heimische Produkte mit viel Liebe zum Detail verarbeitet. Genau das ist es, was unsere steirischen Bäcker- und Konditormeister seit vielen Jahren auszeichnet. Die hohe Qualität der Zutaten und die hervorragende Handwerkskunst. Das alles vereint sich nicht nur symbolisch im grünen Herzen der Steiermarktorte. Jede einzelne Steiermarktorte wird von Hand hergestellt und ist damit ein echtes Unikat.