Ein Stück der Steiermark zum Muttertag verschenken

Am 10. Mai ist wieder Muttertag. An diesem Tag gedenken wir den zahlreichen Leistungen und Entbehrungen, welche unsere Mütter auf sich gebracht haben. Für alle Mütter in der Steiermark gibt es hierzu ein perfektes Geschenk mit original steirischen Zutaten aus Meisterhand gefertigt, welches heuer sein 13-jähriges Jubiläum feiert!
Seit 2013 ist die Steiermarktorte offizielle Genussbotschafterin der steirischen Bäcker- und Konditormeister. Drin ist was drauf steht. Nämlich beste heimische Produkte mit viel Liebe zum Detail verarbeitet. Genau das ist es, was unsere steirischen Bäcker- und Konditormeister seit vielen Jahren auszeichnet. Die hohe Qualität der Zutaten und die hervorragende Handwerkskunst. Das alles vereint sich nicht nur symbolisch im grünen Herzen der Steiermarktorte. Jede einzelne Steiermarktorte wird von Hand hergestellt und ist damit ein echtes Unikat.
Original steirische Zutaten
Die original Steiermarktorte wird in Herzform und mit dem Schriftzug der Steiermark Tourismus Gesellschaft nur von Meisterhand produziert. Mit ihren typisch steirischen Zutaten wie Kürbiskernen und Kürbiskernöl sowie den frisch geriebenen, oststeirischen Äpfeln und Apfelmarmelade verkörpert sie die gesamte Genussregion Steiermark. Abgerundet wird die original Steiermarktorte mit Walnüssen und Zirbenschnaps aus der Obersteiermark. Gepaart mit der einzigartigen Kürbisnougat-Füllung von Zotter und einer feinen Zotter-Schokoladenglasur repräsentiert sie die traditionell steirische Backkunst.
Die Kombination von handgerührter Marmelade aus knackigen steirischen Äpfeln mit Zotter-Kürbisnougat und zartschmelzender Zotter-Schokolade macht die Steiermarktorte zu einem kulinarischen Highlight. Heimische Walnüsse und ein ordentlicher Schuss Zirbenschnaps runden den Geschmack ab. Die echt steirischen Kürbiskerne und feines Kürbiskernöl verleihen ihr ein zusätzliches feines Nuss-Aroma und sorgen - wie es sich bei einer richtigen Steiermarktorte gehört - für die zartgrüne Farbgebung im Inneren.
Erhältlich ist die Steiermark Torte derzeit in knapp 20 Konditoreien in der gesamten Steiermark. Wo Sie in Ihrer Nähe diese kaufen können, erfahren Sie hier.
Für den Muttertag gut gerüstet
Zum Muttertag verlosen wir eine besondere Herzensüberraschung: die Steiermarktorte. Als offizielle Genussbotschafterin der steirischen Bäcker- und Konditormeister steht sie für höchste Qualität und echte Handwerkskunst. Jede Torte wird ausschließlich von steirischen Meisterbetrieben gefertigt, trägt das individuelle grüne Gütesiegel und ist damit ein garantiert handgefertigtes Unikat aus besten regionalen Zutaten. Veredelt mit feinem Kürbisnougat und Schokolade von Zotter wird sie zu einem besonderen Genussmoment.
Einfach dem Link folgen und nennen Sie uns Ihren Lieblingsproduzenten aus der Steiermark – und gewinnen Sie eine süße Liebeserklärung, um einfach so „Danke Mama!“ zu sagen. Teilnahmeschluss ist der 6. Mai.