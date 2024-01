Skitalente zwischen Erfolg und Folterkammer

Zehn Talente, eine Spitze

Für zehn Talente rund um die Jungschauspieler Imre Lichtenberger und Emilia Warenski heißt es in der Serie alles geben, um sich in den Bergen Österreichs in die erste Reihe zu kämpfen. Spitzensport ist eben kein Spaziergang. Warenski selbst kommt aus dem Klettersport, den Druck, unter dem die Schüler in der Serie stehen, kann sie nachempfinden.