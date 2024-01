Neues aus dem Urwald: Cathy, Campen und Kakerlaken

Altbekannt ist Moderatorin Sonja Zietlow, die seit zwei Jahrzehnten in Australien arbeitet. „Beruflich gesehen ist es ein zweites Zuhause: Wenn ich da bin, arbeite ich rund um die Uhr. Da kann man nicht viel anderes machen. Es fühlt sich aber durch die zauberhaften Australier, unsere Kollegen vor Ort, ein bisschen an wie eine kleine Zweitfamilie“, so Zietlow. Für Kollege Jan Köppen ist es die zweite Erfahrung im Dschungel. „Sonja hat mich 2023 an die Hand genommen. Nach all den Jahren färbt Dirk Bach immer noch positiv auf diesen Dschungel ab. Aber auch Daniel Hartwich hat große Fußstapfen hinterlassen. Aber davon muss ich mich ein bisschen frei strampeln. Ich bin einfach ein anderer Typ“, sagt Köppen. Na dann, Bühne frei für den ganz normalen Kakerlaken-Wahnsinn.