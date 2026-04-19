„Tatort“ Schwarzwald: Erschüttertes Vertrauen

Eine Nacht, wie man sie am liebsten niemals erleben will: In einem Freiburger Club stirbt ein Rocker, der mutmaßliche Täter Ramin Taremi (Omid Memar) wird festgenommen und auf der Inspektion von Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) verhört. Der hält mit seinem Vorhaben nicht lange hinterm Berg und macht unmissverständlich klar, dass er mit dem mutmaßlichen Täter in seiner nächtlichen Ungeduld gerne kurzen Prozess machen würde. Zur gleichen Zeit ist Kollegin Tobler (Eva Löbau) am Tatort und versucht die Slayer- und Guns N’ Roses-hörende Rockermeute am Rachesturm auf den Club zu hindern.