Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Protokoll

„Tatort“ Schwarzwald: Erschüttertes Vertrauen

Unterhaltung
19.04.2026 05:00
Berg und Tobler ermitteln dieses Mal getrennt voneinander zum selben Fall.
Berg und Tobler ermitteln dieses Mal getrennt voneinander zum selben Fall.(Bild: SWR/Benoît Linder)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Mord, Rassismus und eine kräftige Portion Undurchsichtigkeit – auch direkt bei der Polizei. Im Schwarzwald-Tatort „Innere Angelegenheiten“ (20.15 Uhr, ORF 2) geht es gar wild zu und das etablierte Ermittlerduo hat gar viel zu tun, um Licht ins Dunkel zu bringen.

0 Kommentare

Eine Nacht, wie man sie am liebsten niemals erleben will: In einem Freiburger Club stirbt ein Rocker, der mutmaßliche Täter Ramin Taremi (Omid Memar) wird festgenommen und auf der Inspektion von Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) verhört. Der hält mit seinem Vorhaben nicht lange hinterm Berg und macht unmissverständlich klar, dass er mit dem mutmaßlichen Täter in seiner nächtlichen Ungeduld gerne kurzen Prozess machen würde. Zur gleichen Zeit ist Kollegin Tobler (Eva Löbau) am Tatort und versucht die Slayer- und Guns N’ Roses-hörende Rockermeute am Rachesturm auf den Club zu hindern.

Doch ist man hier überhaupt auf der richtigen Spur? Die sechs Personen starke Bereitschaftspolizei war vor Ort und hat den Einsatz protokolliert, doch es gibt Ungereimtheiten. Man versteckt sich im Mannschaftswagen und versucht unter schwerem Zeitdruck eine gemeinsame Version der Ereignisse zu finden, bevor man den Bericht vervollständigt. Gewissenskonflikte und Streitereien tauchen auf – will man im Bus gar etwas verschleiern?

Welche Rolle spielt die Bereitschaftspolizei beim Fall im Freiburger Club?
Welche Rolle spielt die Bereitschaftspolizei beim Fall im Freiburger Club?(Bild: SWR/Benoît Linder)

Budgetär war „Innere Angelegenheiten“ sicher ein Segen, inhaltlich kann der neue Fall der in letzter Zeit oft ausgestrahlten Ermittlungstruppe aus dem Schwarzwald aber nicht in der oberen Liga mithalten. Die Handlung limitiert sich auf eine Nacht und drei Handlungsorte, kann aus diesem Kammerspiel aber niemals den Suspense herausarbeiten, den sich Regisseur Robert Thalheim gewünscht hat.

Mehr oder weniger subtil werden Themen wie Rassismus, toxisches Verhalten innerhalb des Polizeizirkels und Vertrauensmissbrauch thematisiert und obwohl man als miträtselnder Zuseher gegenüber den Protagonisten immer einen Schritt voraus ist, wollen sich weder Empathie mit den handelnden Personen, noch Spannung einstellen. Eine gute Grundidee, die leider mit wenig Verve und zu vielen Klischees inszeniert wurde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
19.04.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
296.922 mal gelesen
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
172.417 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
146.407 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2185 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1090 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Außenpolitik
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
811 mal kommentiert
Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf