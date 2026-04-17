„Charmed“: „Die Serie ist ein Teil der Popkultur“

28 Jahre seit Drehbeginn sind eine verdammt lange Zeit. Fragst du dich manchmal auch, wo all die Jahre hin sind?

Das Leben ist verdammt kurz, das bläue ich auch meinem 29-jährigem Sohn immer wieder ein. Und auch jungen Fans, denen ich begegne. Mach was du liebst und was dir guttut. Natürlich muss jeder einen Job annehmen, um die Rechnungen zu bezahlen, aber lass niemals zu, dass du Jahrzehnte später dein Leben bilanzierst und draufkommst, du hättest es vollkommen vergeudet. Du musst es immer probieren. Bewirbt dich für den Traumjob. Frag die Frau, auf die du stehst, ob sie mit dir ausgehen will. Kauf dir diese Schuhe, auch wenn es unvernünftig klingt. Ich wollte schon als Kind nur in die Schauspielerei und hatte so einen naiven Glauben daran, es schaffen zu können. Man muss es aber wollen. Ich sehe heute viele junge Darsteller, die geben sich mal ein Jahr und schauen, wie es dann weitergeht. Nein, du musst dein Leben schon vollkommen in den Dienst der Sache stellen. Anders geht es nicht. Ob du Schauspieler, Sportler oder Journalist bist, ist völlig egal – ohne Leidenschaft und Hingabe wird es keinen Erfolg geben.