Wilde Verfolgungsjagd über Schneefahrbahn

Umso erstaunter waren zwei Streifenpolizisten, als in Dornbirn Wallenmahd ein Auto mit weit überhöhter Geschwindigkeit über die Schneefahrbahn donnerte. Gelenkt wurde der Wagen auf der L 190 in Richtung Nachbargemeinde Hohenems. Die Polizisten nahmen die Verfolgung der Raserin auf. In Hohenems versuchten die Beamten, die Frau zum Halten zu bewegen - vergeblich, sie stieg auf’s Gas statt auf die Bremse und schlug dann den Weg in Richtung Lustenau ein.