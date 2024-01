Google passt Internet-Suche auf Druck der EU an

Google ändert auf Druck der Europäischen Union die Algorithmen seiner Suchmaschine. Künftig würden mit Google konkurrierende Vergleichsseiten prominenter in den Suchergebnissen auftauchen, kündigte die Alphabet-Tochter am Mittwoch in einem Blogbeitrag an. Diese würden in einem gesonderten Abschnitt angezeigt.