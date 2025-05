Familie verschleppte Schwangere ins Ausland

Zwangsheirat und Verschleppung sind auch in Österreich ein Thema, wie Verantwortliche der Caritas wissen. Die Zahlen steigen, die jüngste Betroffene war erst 13 Jahre alt. Hilfsorganisationen retten oft Leben – so wie im Fall einer schwangeren Frau in der Steiermark, deren Familie sie im Ausland zur Abtreibung zwingen wollte.