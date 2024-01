Berliner Start-up Vay steuert Autos aus der Ferne

Die deutsche Firma Vay mit Sitz in Berlin startet in Las Vegas einen Mietwagen-Service, bei dem das Auto ferngesteuert zu den Kunden gebracht wird. Danach setzten sich die Nutzer selbst ans Steuer - und können das Fahrzeug am Ende der Fahrt entweder selbst parken oder wieder an einen sogenannten Telefahrer übergeben, der den Wagen vom Computerbildschirm aus per Funk steuert.