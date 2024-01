ÖSV-Fahrerin: „Haben mir Pistole an Brust gesetzt“

Viel Grund für dieses Gefühl hatte es für sie in den vergangenen Wochen schließlich nicht gegeben. Nachdem sie aus dem Kader geflogen war und die Sommervorbereitung auf eigene Faust bestritten hatte, feierte sie mit Platz 13 in Levi ein Erfolgserlebnis. Den Fingerzeig Richtung Chefitäten konnte sie in den folgenden vier Slaloms aber nie bestätigen. Kein einziges Mal schaffte sie es in den zweiten Lauf.