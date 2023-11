„Man muss nicht jeden immer gleich abschreiben“

Sporer hatte sich im langen Finnland-Block einen ganz frischen Eindruck vom neuen Wir-Gefühl im ÖSV-Technikteam verschafft. „Man merkt, dass viel mehr Teamdynamik ist, dass jeder will und das Feuer wieder da ist. Ich hoffe, dass wir es zusammen ganz hoch und schön zum Brennen bringen“, sagte sie nach ihrem starken 13. Platz am Sonntag. Die Sommervorbereitung bestritt sie auf eigene Faust, lukrierte ein regionales Unternehmen als Helmsponsor, stellte den Herrn Papa als Servicemann ein und behauptete sich anschließend in der internen Qualifikation. „Sie sehen jetzt, hoffe ich, was in mir steckt. Dass ich ambitioniert bin. Ich hoffe, dass wir gemeinsam als Team weiterarbeiten können“, so Sporer. Ihre schlechten Leistungen hätten schließlich einen Grund gehabt. „Die Schulterverletzung hat mich einfach geplagt, mental und körperlich.“