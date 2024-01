Rekord: So viele Ländle-Bürger gab‘s noch nie

Die Geburtenbilanz wies 2023 ein Plus von 601 Personen auf, die errechnete Wanderungsbilanz (Saldo aus Zuzügen minus Wegzüge) ein Plus von 2.820 Personen. Insgesamt leben 84.490 Ausländer aus über 158 unterschiedlichen Nationen in Vorarlberg. Ihr Anteil an der Bevölkerung liegt bei 20,6 Prozent. Staatsangehörige aus Krisenregionen (Afghanistan, Irak, Pakistan, Somalia, Syrien und Ukraine) machen 2,8 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.