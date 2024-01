Waldviertel ist das „E-Dorado“ beim Autokauf

Mehr als 1000 neue E-Mobile im Bezirk Mödling

Gewissermaßen das „E-Dorado“ beim Autokauf scheint das Waldviertel zu sein. Denn im Ranking der Regionen mit dem höchsten Anteil an Elektro-Pkw bei den Neuanmeldungen liegen die Bezirke Zwettl und Waidhofen an der Thaya vorne (siehe Grafik). Betrachtet man indes die tatsächliche Zahl der im Vorjahr zugelassenen E-Autos sind die Ballungszentren südlich von Wien die Spitzenreiter. Gefolgt von Baden ist die ganz klare Nummer 1 der Bezirk Mödling, der es als einziger auf mehr als 1000 neue Elektromobile bringt. Was aber auch an der hohen Dichte an Unternehmen liegt, werden E-Pkw doch nach wie vor überwiegend als Firmenwagen genutzt.