Echte Begeisterung endet nicht vor der Haustür

Frau und Herr Österreicher sind bekanntlich vorbildlich, wenn es darum geht, Ski-Rennen am Fernseher zu verfolgen. Das stellten sie auch am vergangenen Wochenende wieder unter Beweis. Weit über 600.000 Leute blickten allein am Samstag gebannt auf den Bildschirm, als sich Conny Hütter und Co. über die anspruchsvolle „Kälberloch-Strecke“ in Zauchensee wagten.