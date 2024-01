Darum kamen Sofia Goggia im Ziel die Tränen

Leiden - das musste sie in der „Zauch“ schließlich schon oft genug. Denn der Ort, der nur alle zwei Jahre im Weltcup ist, war für Goggia bisher eine Art „gallisches Dorf“. Uneinnehmbar, unbezwingbar - ein richtig harter Brocken für die Ausnahmeathletin, die sonst schon fast alles gewonnen hat. Noch nie war sie hier auf dem Podest gestanden. 2022 hatte sie sich vor den Olympischen Spielen auch noch eine Verletzung zugezogen. Was für sie gnadenlos ins Bild des „schwarzen Jänners“ passte. „Diese Zeit ist für mich immer heikel“, gab die Italienerin zu. „Ich habe einen emotionalen Rucksack mit mir herumgeschleppt.“ Diesen stellte sie mit ihrem 25. Weltcupsieg, dem 18. in der Königsdisziplin, endlich ins Eck. Wie in den besten Tagen, eindrucksvoll und eiskalt. Gut, besser - Goggia.