Fleimstaler Visionen

Das Skispringen, so Pertile, müsse wegen der Folgen des Klimawandels ganz neu gedacht werden und unabhängig von Schnee oder Nichtschnee sein. Als künftige Wettbewerbsorte bringt der Fleimstaler das Maracana-Stadion in Rio de Janeiro (mobile Schanze) und eine noch zu finanzierende und errichtende Skisprunghalle in Dubai ins Gespräch, verbunden mit einer längst überfälligen Verlängerung der Saison auf acht Monate. Auch China wäre für ihn selbstverständlich eine naheliegende Option. Vielleicht noch nicht in der kommenden Saison, aber in zehn Jahren sollten derlei Dinge möglich sein. Denn Skispringen könne „auch im Sommer stattfinden“ und zwar dort, „wo viele Menschen sind“. Das leuchtet ein, leben doch in China etwa 132.459.186-mal so viele Menschen wie im lauschigen Bischofshofen und ob nun der FIS-Tross die lästige Herumgurkerei zwischen Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen auf sich nimmt oder gleich von Rio über Peking nach Dubai düst und damit dem Begriff „Skifliegen“ eine ganz neue Bedeutung verleiht, ist dann auch egal.