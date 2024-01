Fünf Projekte: So erhalten wir mehr Zugang zu Seen

76 Prozent der Uferfläche des Ossiacher Sees sind in Privatbesitz, beim Wörthersee sind es sogar 82 Prozent! Um den Kärntnerinnen und Kärntnern sowie Urlaubern die Nutzung dieser Seen zu ermöglichen, hat das Land Kärnten die Seeuferkommission gegründet - und den Zugang der Allgemeinheit zu Bergen, Seen und Flüssen in der Landesverfassung verankert.