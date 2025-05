„Single“ Lindsey Vonn zeigt ihre Kupplerinnen

Das Bild datiert wohl Vonns Miami-Wochenende, im Zuge dessen sie auch den Formel-1-Grand-Prix besucht hatte. Drei fesche Blondinen posen darauf in edler Abendrobe, sind sichtlich eine Einheit. Es sind Lindsey Vonn, ihre Schwester Karin Kildow und eine gemeinsame Freundin. Das Bild solle symbolisieren, dass sie sich auf die „Wingwomen“ verlassen könne, wenn sie „Single“ sei. Ob das im Flirt-technischen Kontext zu verstehen ist? Wirkt tatsächlich so, der Begriff „Wingman“ oder „Wingwomen“ wird gern als Synonym für den Job des Kupplers verwendet, also für die Person, die Ausschau nach einem potenziellen Partner hält. Ist Lindsey auf der Suche? Der Schluss liegt mit diesem Posting nahe.