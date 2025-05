Coup mit Kaffeemaschinen: Barista-Bande verurteilt

Eiskalte Organisation, lauwarme Geständnisse

Konkret war esdiesmal am Rastplatz bei Arnoldstein, wo die Einbrecher in flagranti dabei erwischt wurden, die Ladung italienischer Kaffeeautomaten im Wert von bis zu einer halben Million Euro auf einen Klein-Lkw umzuladen. Trotz der heißen Spur servieren die Angeklagten Richterin Sabine Götz quasi nur abgestandenen Kaffee und widersprechen sich sogar im eigenen Geständnis: „Ich wusste vorher von nichts. Und meine DNA-Spur kann nur durch Zufall an einem anderen Tatort sein“, meint einer dreist. „So ein Blödsinn“, kommt es seufzend von der geduldigen Richterbank. Urteile: zwischen 20 und 30 Monaten Haft, rechtskräftig.