Neue Gondel sorgt für sturmfreie Fahrt aufs Aineck

Extreme Probleme bereitete bei der alten Bahn der Wind, worauf bei der Neuplanung besonders geachtet wurde. Die Fahrt auf 2220 Höhenmeter war wirklich nicht gerade angenehm, in dem Bereich ist es besonders stürmisch und windig. „Die neue Bahn wird in der Lage sein, Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h standzuhalten – eine deutliche Verbesserung gegenüber der alten Sesselbahn, die bei Windgeschwindigkeiten von über 70 km/h den Betrieb einstellen musste“, so der Spartensprecher weiter. Der Grund, warum die neue Bahn dem Wind besser standhält: „Die Bahn ist speziell und einzigartig in Österreich. Denn in der Kabine sind noch 200 Kilo Gewicht eingebaut, also ist sie technisch gesehen für zehn Personen ausgerichtet“, erklärt Bogensperger weiter.