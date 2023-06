Warum es immer weniger freien See-Zugang gibt

Während das Wetter diese Woche endlich zum Schwimmen einlädt, sind gerade in Zeiten der Teuerung die kostenlosen Badeplätze an den heimischen Seen ein hohes Gut geworden. Krux an der Geschichte: Die freien Zugänge zum kühlen Nass werden immer weniger. Bauwahn sowie scharfe Grenzziehungen schieben dem Spaß einen veritablen Riegel vor. Zudem bedeutet frei zugänglich nicht automatisch gratis.