Gasaustritt: Frau mit Kind (8) bewusstlos

Unter schwerem Atemschutz sind die Mitglieder der HWF Villach und der FF Vassach Donnerstagfrüh in das Gebäude gegangen und hielten Nachschau: „Ein achtjähriges Mädchen und eine Frau wurden bewusstlos in der Wohnung aufgefunden, sie wurden unverzüglich ins Freie gebracht und dem Notarztteam des Roten Kreuzes übergeben“, heißt es von Seiten der Einsatzkräfte. Diese führten sofort die Erstversorgung durch und verbrachten die Patienten in den Schockraum des LKH Villach, heißt es weiter.