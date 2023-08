Österreichs Seen und Flüsse: Wo Sie gratis baden

Fast sind die Tage der Sommerferien gezählt, aber noch sind sie nicht ganz vorbei! Was tun in den verbleibenden zwei bis drei Wochen? Tipps gegen die hohen Temperaturen gibt es zuhauf, die einfachste und beste Methode zur Abkühlung ist aber oft ein schlichter Besuch am See. Schade nur, dass das in Österreich mitunter schwierig werden kann: Wer weder in einer Villa am Wörthersee lebt, noch überteuerte Seegrundstücke mieten oder Freibad-Tickets zahlen will, dem bleiben kaum Alternativen.