Deutscher Asyl-Stopp an Grenzen erzürnt Nachbarn

Grünen-Chefin kritisiert fehlende Zusammenarbeit mit Nachbarn

Kritik kam aber auch von der deutschen Opposition. Grünen-Chefin Franziska Brantner kritisierte eine fehlende Zusammenarbeit mit den Nachbarländern. Sie bemängelte zudem, dass die Beamten anderswo abgezogen würden. „Das sind die Hauptbahnhöfe, das ist der Flughafen, das sind Kriminalitätsschwerpunkte in diesem Land. Dort werden die fehlen. Also ein Weniger an Sicherheit an anderen Orten für ein Signal an der Grenze.“ Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sonja Eichwede rechnete nicht damit, dass die Polizei im großen Stil Asylsuchende an Deutschlands Grenzen zurückweisen wird.