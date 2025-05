Mit Whatsapp-„Spam“! So machte Zukic den WAC heiß

„Ja, er hat uns da jeden Tag kommentarlos den ÖFB-Cup-Pokal als Bild in die Whatsapp-Gruppe geschickt – damit alle wissen, was am 1. Mai um diese Uhrzeit passieren soll“, erzählt WAC-Zeugwart Torsten Lenart. Was da schlussendlich geschah, weiß nun jeder – Zukic und Co. krallten sich nur kurz nach 18.50 Uhr mit dem 1:0 über Hartberg den historischen Titel.