Satte 57 Euro am Tag für ein Holzfloß am Attersee

Ein nettes Plätzchen direkt am Wasser, keine Menschenseele weit und breit, ein ungestörter Tag am See - was will man mehr? All das bekommt in Österreich allerdings nur, wer es sich leisten kann. Denn der Seezugang - ganz gleich in welchem Bundesland - ist teuer. Am Attersee in Oberösterreich sind nur 13 Prozent des Ufers frei, also kostenlos, zugänglich. Und am Wörthersees in Kärnten sind es sogar nur neun.