Wien-Margareten: ÖVP verzichtet auf Wahlanfechtung

Knappes Ergebnis hätte korrigiert werden können

Die Grünen eroberten mit 32,4 Prozent den ersten Platz von der SPÖ (31,04 Prozent) und stellen damit erstmals in der Geschichte vier Bezirksvorsteher in Wien. Die ÖVP verlor 7 Prozent und liegt im 5. Bezirk nur mehr bei 6,84 Prozent. Die Volkspartei hatte daher überlegt, die Bezirksvertretungswahl anzufechten. Am 8. Mai tagte dazu die Wahlbehörde. Im Falle eines hinreichend begründeten Einspruches überprüft die Stadtwahlbehörde die betreffenden Wahlakten der Sprengel- und Bezirkswahlbehörden und korrigiert gegebenenfalls das Ergebnis. „Die Nachzählung hat ergeben, dass die betreffenden Stimmen wegen der Verwendung falscher Stimmzettel zutreffend als ungültig gewertet wurden und daher das Ergebnis der Wiener Bezirksvertretungswahlen vom 27. April 2025 nicht zu korrigieren war“, so die zuständige MA62 (Wahlen) zur „Krone“.