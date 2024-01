Klagenfurter auf Heimweg bedroht und ausgeraubt

Erst am Samstagabend erstattete der Klagenfurter Anzeige bei der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße und gab an, dass er am Vorabend im Stadtgebiet zu Fuß unterwegs gewesen sei, als ihn drei Unbekannte mit Körpergewalt bedroht und genötigt hätten, sein Handy und die Brieftasche - mit geringer Menge Bargeld - herauszugeben.