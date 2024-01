Eisenstadts neues Ziel: Jugendfreundlichste Stadt

Das „Jahr der nächsten Generation“ hat die Landeshauptstadt für 2024 ausgerufen. Nachdem im Vorjahr ein Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt worden war, will man heuer vor allem die jungen Menschen in den Mittelpunkt stellen und ihnen auf diese Weise zeigen, dass sie der Stadt wichtig sind. Für die Kinder und Jugendlichen sollen in diesem Jahr noch mehr Betreuungs- und Freizeitangebote, aber auch noch mehr finanzielle Unterstützung geschaffen werden, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner.