Aktivisten trugen Naturschutz in Linz zu Grabe

Einen „Trauermarsch für den Naturschutz“ hielten rund 100 Umweltschützer am Samstagnachmittag in Linz ab. Der Anlass: Die Vorbereitungen der Erdgassuche bei einem Naturschutzgebiet Nahe Molln sind voll im Gange. In schwarze Kutten gehüllt trugen Aktivisten und einen Sarg bis vor das Landhaus.