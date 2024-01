Weißrussische Langfinger an Grenze geschnappt

Überprüft wurden die beiden Männer am Donnerstagabend am Zollamt Mäder bei einer gemeinsamen Aktion von Kräften der Fremdenpolizei Dornbirn und Beamten der österreichischen Zollfahndung. Im Zuge der Amtshandlung wurden Parfums und Rasierklingen im Gesamtwert von rund 11.000 Euro sichergestellt. Bei den folgenden Ermittlungen - unterstützt vom Landeskriminalamt - erhärtete sich der Verdacht, dass zumindest einer der beiden Männer für zahlreiche Ladendiebstähle in Österreich verantwortlich sein dürfte. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.