Skitourengeher stürzte 300 Meter über Felsen ab

Verletzungen am ganzen Körper

Erst nach etwa 300 Metern blieb er mit schweren Verletzungen am ganzen Körper liegen. Zum Glück konnte der Verunfallte noch selbst den Notruf absetzen, sodass er in weiterer Folge vom Rettungshubschrauber C7 geborgen werden konnte. Nach notärztlicher Versorgung auf dem Parkplatz des Lucknerhauses wurde der 52-Jährige mit dem Rettungshubschrauber C7 dann weiter in das Krankenhaus nach Lienz geflogen.