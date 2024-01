Kickl-Festspiele

Nach einem in der Sache knallharten, in der Tonalität überraschend sanften „ZIB 2“-Interview vor wenigen Tagen startet der freiheitliche Umfragen-Kaiser Herbert Kickl heute mit dem Neujahrstreffen seiner Partei das Jahr seines - allseits prognostizierten - politischen Durchbruchs. So ziemlich alle Demoskopen sind sich nämlich einig, dass der FPÖ der Sieg bei den Nationalratswahlen kaum noch zu nehmen ist - wenn nicht zwischenzeitlich ein politisches Erdbeben passiert.