Schock für Eltern: Im Hort wucherte der Schimmel

Unzählige Kubikmeter Wasser waren Ende November in der Küche des Hortes und Volksschule Maria Rain unbemerkt ausgeronnen. Gipskartonwände und Dämmwolle haben sich daraufhin mit dem Wasser vollgesogen. Nach den Ferien folgte die böse Überraschung für Betreuungspersonal und Eltern: An den feuchten Wänden hatte sich Schimmel gebildet, es roch muffig. „Es hat keine Gesundheitsgefährdung gegeben. Dennoch haben wir die betroffenen Stellen mit Folie abgedeckt, damit auch wirklich keine Sporen in die Luft gelangen können“, informiert Maria Rains Amtsleiter Thomas Schurian.