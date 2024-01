Start in Pseudo-Wahlkampf: Putin „spürt die Kraft“

Im buchstäblich hintersten Winkel seines Reichs ist Kremlchef Wladimir Putin in den Pro-forma-Wahlkampf für die anstehende Präsidentenwahl gestartet. Der 71-Jährige machte dabei am Mittwoch klar, dass er sich trotz fortgeschrittenen Alters für voll leistungsfähig hält: „Ich spüre in mir die Kraft, die Energie zu arbeiten, um die vor dem Land stehenden Aufgaben zu erfüllen.“