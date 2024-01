Sozialhilfe reißt tieferes Finanzloch als erlaubt

Vöcklabruck zahlt am meisten

Im Detail: Die Gemeinden in Steyr-Land zahlen 25,98 Prozent, jene in Braunau 26 Prozent, in Freistadt 26,6 Prozent, in Rohrbach 26,7 Prozent, in Ried 27 Prozent, in Schärding 28 Prozent, in Kirchdorf 28,2 Prozent und die 52 Gemeinden des Bezirks Vöcklabruck mit 29,5 Prozent am meisten.