Über Füße gefahren: Biker verletzt Spaziergänger

Zu dem Unfall kam es bereits am 2. Jänner, wie die Polizei erst jetzt bekannt gab. Gegen 12.30 Uhr wollte der 19-Jährige in Innsbruck die Maximilianstraße auf der Höhe des Triumphbogens zu Fuß überqueren. „Dabei wurde er von einem unbekannten Radfahrer verletzt, indem dieser über seine Füße fuhr“, heißt es von den Beamten. Der Biker fuhr ohne anzuhalten in Richtung Osten weiter.