Brückenopfer von Genua bekommen Entschädigungen

Verdächtige sollen mit Brückeneinsturz gerechnet haben

Bei den Verdächtigen handelt es sich um Giovanni Castellucci, der Ex-Chef der Autobahngesellschaft „Autostrade per l‘Italia“ sowie weitere hochrangige Manager des Autobahnbetreibers, um Fachleute sowie höhergestellte Beamte des Verkehrsministeriums in Rom. Der Staatsanwaltschaft von Genua zufolge hatten die meisten von ihnen mit dem Einsturz der in den 1960er-Jahren gebauten Brücke gerechnet und trotzdem nichts unternommen, um diesen zu verhindern. Stattdessen soll bei der Instandhaltung möglichst viel Geld eingespart worden sein, um den Aktionären höhere Dividenden zu sichern. Es soll zudem auch schon lange vor dem Einsturz bekannt gewesen sein, dass es Schäden an dem Bauwerk gab.