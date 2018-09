Simulation: So stürzte die Genua-Todesbrücke ein

43 Lampen sollen an Verstorbene erinnern

Das Polcevera-Viadukt, auch Morandi-Brücke genannt, war am 14. August während eines Unwetters eingestürzt. 43 Menschen kamen ums Leben. Die Autobahngesellschaft Autostrade per l‘Italia, Betreiberin der vierspurigen Brücke, erklärte sich bereit, den Stararchitekten Renzo Piano zu treffen, der der Region Ligurien einen Plan für einen neuen Viadukt geschenkt hat. Seine Idee für eine Ersatzbrücke in der ligurischen Hafenstadt sieht 43 Lampen vor, die an jeden einzelnen Toten erinnern sollen. Der 80-Jährige, der ursprünglich aus Genua kommt, hatte am Dienstag seinen Plan für eine neue Brücke präsentiert.