Sind eh alles die gleichen Gauner

Da konstituieren sich dieser Tage also zwei neue parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Der eine, eingesetzt von SPÖ und FPÖ, soll sich mit der COFAG befassen, also mit jener Agentur, die die Corona-Zuschüsse bearbeitete. Im Wesentlichen soll es dabei wohl um die mutmaßliche Nähe von Milliardären zur ÖVP gehen, zentral also um René Benko.