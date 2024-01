Wieso Russland nun plötzlich so viele Raketen hat

Bei den Kamikaze-Drohnen, mit denen Putins Armee die ukrainische Luftabwehr zu überlasten versucht, ist die Sache klar. Es handelt sich um Shahed-136-Drohnen iranischen Ursprungs, für die es mittlerweile auch in Russland Produktionsstätten geben soll. Die Mullahs in Teheran sind einer der wichtigsten Verbündeten Moskaus - und lassen sich ihre Unterstützung in Su-35-Kampfjets vergelten. In der Vergangenheit sprachen Moskau und Teheran auch über Raketenlieferungen. Dass die kommen, ist nicht auszuschließen. Vorerst kann Putin sich aber auf einen anderen Lieferanten verlassen.