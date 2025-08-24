Boxer und „Dancing Star“ Biko Botowamungu ist tot

Trauer um den Ex-Profiboxer und beliebten Ex-„Dancing Stars“-Teilnehmer Biko Botowamungu: Der 68-Jährige starb Sonntagfrüh an Nierenversagen und einer Lungenembolie.
Schon im letzten Jahr wurde bekannt, dass Botowamungu an Demenz leidet. Jetzt müssen Freunde und Fans von dem sympathischen Ex-Ringer und Boxer Abschied nehmen.
„War wie ein großer Teddybär“
„Ich habe von seinem Ableben heute durch seine Frau erfahren“, bestätigte Botowamungus Freund, Eventmanager Thomas Hetlinger, die traurige Nachricht der „Heute“. „Es trifft mich sehr. Er war ein großer Teddybär – wir haben so viel zusammen gelacht.“
Die Faszination für den Boxsport hatte Botowamungu laut eigener Aussage schon durch den legendären Kampf zwischen George Foreman und Muhammad Ali gepackt, den er in seiner Heimat, der Demokratischen Republik Kongo, mit 17 live miterleben durfte.
Vom Heumarkt zu den Olympischen Sommerspielen
Seine sportlichen Anfänge machte er als Ringer, ging später in die USA und kam über Deutschland schließlich Ende der 70er-Jahre nach Österreich. Als „Dr. Biko“ machte er sich vorerst am Heumarkt einen Namen in der Wrestler-Szene, kam später aber zum Profi-Boxsport und wurde in den 80ern Österreichischer Meister im Schwergewicht sowie mehrfach Österreichischer Meister im Superschwergewicht.
1988 nahm er an den 24. Olympischen Sommerspielen in Seoul teil, unterlag jedoch dem US-amerikanischen Top-Favoriten Riddick Bowe. Im Juni 2004 beendete er offiziell seine Profikarriere mit zehn Siegen, 16 Niederlagen und einem Unentschieden.
„Dancing Stars“-Publikumsliebling
In der beliebten ORF-Show „Dancing Stars“ wagte sich Botowamungu schließlich mit Profi-Tänzerin Maria Angelini-Santner aufs Parkett. Er holte sich den sechsten Platz und tanzte sich mit seinem „Bikoshake“ in die Herzen der Zuschauer.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.