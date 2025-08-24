Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wurde 68 Jahre alt

Boxer und „Dancing Star“ Biko Botowamungu ist tot

Adabei Österreich
24.08.2025 13:43
Biko Botowamungu tanzte sich 2013 an der Seite von Maria Angelini-Santner in die Herzen der ...
Biko Botowamungu tanzte sich 2013 an der Seite von Maria Angelini-Santner in die Herzen der „Dancing Stars“-Fans. Jetzt ist der Ex-Boxer im Alter von 68 Jahren gestorben.(Bild: ALI SCHAFLER / First Look / picturedesk.com)

Trauer um den Ex-Profiboxer und beliebten Ex-„Dancing Stars“-Teilnehmer Biko Botowamungu: Der 68-Jährige starb Sonntagfrüh an Nierenversagen und einer Lungenembolie.

0 Kommentare

Schon im letzten Jahr wurde bekannt, dass Botowamungu an Demenz leidet. Jetzt müssen Freunde und Fans von dem sympathischen Ex-Ringer und Boxer Abschied nehmen.

„War wie ein großer Teddybär“
„Ich habe von seinem Ableben heute durch seine Frau erfahren“, bestätigte Botowamungus Freund, Eventmanager Thomas Hetlinger, die traurige Nachricht der „Heute“. „Es trifft mich sehr. Er war ein großer Teddybär – wir haben so viel zusammen gelacht.“

Biko Botowamungu sorgte mit seinem „Bikoshake“ für Begeisterung bei den „Dancing Stars“-Fans.
Biko Botowamungu sorgte mit seinem „Bikoshake“ für Begeisterung bei den „Dancing Stars“-Fans.(Bild: Ali Schafler / First Look / picturedesk.com)

Die Faszination für den Boxsport hatte Botowamungu laut eigener Aussage schon durch den legendären Kampf zwischen George Foreman und Muhammad Ali gepackt, den er in seiner Heimat, der Demokratischen Republik Kongo, mit 17 live miterleben durfte.

Vom Heumarkt zu den Olympischen Sommerspielen
Seine sportlichen Anfänge machte er als Ringer, ging später in die USA und kam über Deutschland schließlich Ende der 70er-Jahre nach Österreich. Als „Dr. Biko“ machte er sich vorerst am Heumarkt einen Namen in der Wrestler-Szene, kam später aber zum Profi-Boxsport und wurde in den 80ern Österreichischer Meister im Schwergewicht sowie mehrfach Österreichischer Meister im Superschwergewicht.

1988 nahm er an den 24. Olympischen Sommerspielen in Seoul teil, unterlag jedoch dem US-amerikanischen Top-Favoriten Riddick Bowe. Im Juni 2004 beendete er offiziell seine Profikarriere mit zehn Siegen, 16 Niederlagen und einem Unentschieden.

Lesen Sie auch:
v.l.n.r.: Franz Schlederer, Michael Kovac, Biko, Rudi Pegac und Josef &quot;Pepi&quot; Kovarik
Sein härtester Kampf
Box-Champ Biko Botowamungu: „Ich bin krank“
22.01.2024
Biko Botowamungu
65 - und mit Mike Tyson in den Ring
30.01.2022

„Dancing Stars“-Publikumsliebling
In der beliebten ORF-Show „Dancing Stars“ wagte sich Botowamungu schließlich mit Profi-Tänzerin Maria Angelini-Santner aufs Parkett. Er holte sich den sechsten Platz und tanzte sich mit seinem „Bikoshake“ in die Herzen der Zuschauer.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Dancing Stars
Demenz
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Sopranos“-Star Jerry Adler ist im Alter von 96 Jahren gestorben.
Wurde 96 Jahre alt
Trauer um „Sopranos“-Star: Jerry Adler gestorben
Erotikmodel und DJane
Micaela Schäfer: „Habe 1,6 Millionen Schulden“
JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Nach sieben Knasten und einem Haftbefehl: Jimi Blue genießt jetzt das steirische Kernöl!
Essen war nicht so ...
Jimi Blue spricht erstmals über Haftbedingungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
134.554 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
124.299 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
116.381 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2225 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1512 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Wien
Messergewalt in Wien: „Syrer sind Herausforderung“
1078 mal kommentiert
Das Waffenverbot am Reumannplatz wirkt. Bald wird das auch am Yppenplatz so sein, ist die ...
Mehr Adabei Österreich
Wurde 68 Jahre alt
Boxer und „Dancing Star“ Biko Botowamungu ist tot
Krone Plus Logo
Hassfigur und Genie
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
Kunst und Solidarität:
Bob Geldof als Stargast bei amfAR-Gala in Salzburg
„Alles wird abperlen“
Operndiva Anna Netrebko postet Nacktfoto
Warhol bis Sisi-Stern
amafAR-Gala-Auktion in Salzburg mit Glanzstücken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf