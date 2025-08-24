Boxer und „Dancing Star“ Biko Botowamungu ist tot

Vom Heumarkt zu den Olympischen Sommerspielen

Seine sportlichen Anfänge machte er als Ringer, ging später in die USA und kam über Deutschland schließlich Ende der 70er-Jahre nach Österreich. Als „Dr. Biko“ machte er sich vorerst am Heumarkt einen Namen in der Wrestler-Szene, kam später aber zum Profi-Boxsport und wurde in den 80ern Österreichischer Meister im Schwergewicht sowie mehrfach Österreichischer Meister im Superschwergewicht.