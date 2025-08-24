Der Allergrößte! Fußball-Riese schreibt Geschichte

Dieses Debüt geht in die Geschichte ein! Der ehemalige NBA-Center Pavel Podkolzin lief zum ersten Mal für Amkal Moskau auf und kürte sich damit zum größten Fußballer aller Zeiten.
2,26 Meter! Mit dieser Körpergröße überragt der Russe alle. Im Sommer war Podkolzin vom Basketball zum Fußball gewechselt. Am Dienstag feierte der Hüne schließlich sein Debüt in der zweiten Runde des russischen Pokals.
Hier die Highlights vom Auftritt von Podkolzin:
Amkal Moskau entschied das Duell auswärts gegen FC Kaluga mit 1:0 für sich. Das nächste Spiel steht am 9. September auf dem Programm, dann wartet in der dritten Pokal-Runde das Spiel gegen Salyut-Belgorod auf Podkolzin und Co.
Spielte in der NBA
Zwischen 2004 und 2006 hatte Podkolzin in der NBA das Trikot der Dallas Mavericks getragen, bevor er 2019 seine Basketballkarriere beendete. Jetzt sorgt er – zumindest aufgrund seiner Körpergröße - im Fußball für Schlagzeilen …
