Österreichs Rekordmann sorgt für eine Sensation

Mit einem sechsten Platz und nur drei Punkten rangierte er in der Qualifikation für das Finale nur auf dem 13. Platz. Trotzdem rückte er in das Feld der nur sechs Final-Teilnehmer vor. „Das ist unglaublich, ich freue mich riesig“, meinte der Oberösterreicher, der am Dienstag mit seinem Trainer Roland Werthner von Linz mit dem Zug nach Zürich anreist.