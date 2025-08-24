Vorteilswelt
Leichtathletik

Österreichs Rekordmann sorgt für eine Sensation

Sport-Mix
24.08.2025 12:38
Endiorass Kingley
Endiorass Kingley

Das ist eine Sensation! Österreichs Dreisprung-Rekordler Endiorass Kingley hat für das Finale der Diamond League in Zürich (28. August) einen Startplatz erhalten.

Mit einem sechsten Platz und nur drei Punkten rangierte er in der Qualifikation für das Finale nur auf dem 13. Platz. Trotzdem rückte er in das Feld der nur sechs Final-Teilnehmer vor. „Das ist unglaublich, ich freue mich riesig“, meinte der Oberösterreicher, der am Dienstag mit seinem Trainer Roland Werthner von Linz mit dem Zug nach Zürich anreist.

Endiorass Kingley ist der dritte ÖLV-Aktive, der bei einem Finale der Diamond League startet. Bisher waren dies nur Lukas Weißhaidinger (Diskus) und Europameisterin Victoria Hudson. Weißhaidinger war beim Finale zweimal Zweiter (2019 und 2022), Hudson im Vorjahr Vierte.

Lukas Weißhaidinger in Finals der Diamond League:
66,03 (2) Brüssel 06.09.2019
65,70 (2) Zürich 08.09.2022
66,52 (3) Brüssel 13.09.2024
64,73 (3) Brüssel 09.09.2016
65,66 (5) Brüssel 31.08.2018
63,20 (6) Zürich 09.09.2021

Victoria Hudson in Finals der Diamond League:
62,30 (4) Brüssel 14.09.2024
57,99 (6) Eugene 16.09.2023

Porträt von Olaf Brockmann
Olaf Brockmann
