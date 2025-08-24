Mit Gold im Gepäck geht es nach Amerika

Dieser Titel ist auf jeden Fall der größte Erfolg ihrer noch jungen Karriere. Ein perfekter Abschluss ihrer Zeit in Österreich. Denn schon heute fliegt die 18-Jährige nach Amerika, um an einem College in Florida zu studieren. Dort kann sie ihr International Relations- und Jus-Studium perfekt mit ihrer Leidenschaft, dem Wasserski, kombinieren. „Florida ist der Wasserskistaat. Dort gibt es mehr Konkurrenz und mehr Trainingsmöglichkeiten“, verspürt Berner eine große Vorfreude auf dieses Abenteuer.