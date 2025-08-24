Vorteilswelt
Wasserski

Mit Gold im Gepäck geht es nach Amerika

Salzburg
24.08.2025 13:00
Leona Berner sprang zu U21-EM-Gold.
Leona Berner sprang zu U21-EM-Gold.(Bild: Wasserski Austria)

Wasserski-Talent Leona Berner aus Strobl sprang in Wien auf Platz eins der U21-Europameisterschaft. Sonntag beginnt für die 18-Jährige ein neues Abenteuer in den USA.

„Ich habe es noch nicht ganz wahrgenommen.“ Wasserski-Ass Leona Berner gewann am Freitagabend Gold bei der U21-Europameisterschaft in Wien. „Es war total unerwartet, aber fühlt sich sehr cool an“, jubelte die Stroblerin nach ihrem Titel im Sprungbewerb.

Leona Berner ist ein großes Wasserski-Talent.
Leona Berner ist ein großes Wasserski-Talent.(Bild: Wasserski Austria)

Dieser Titel ist auf jeden Fall der größte Erfolg ihrer noch jungen Karriere. Ein perfekter Abschluss ihrer Zeit in Österreich. Denn schon heute fliegt die 18-Jährige nach Amerika, um an einem College in Florida zu studieren. Dort kann sie ihr International Relations- und Jus-Studium perfekt mit ihrer Leidenschaft, dem Wasserski, kombinieren. „Florida ist der Wasserskistaat. Dort gibt es mehr Konkurrenz und mehr Trainingsmöglichkeiten“, verspürt Berner eine große Vorfreude auf dieses Abenteuer.

„Es geht weiter und weiter. In den USA werde ich aber mal eine Pause machen, um ins Studium reinzufinden.“

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Salzburg

