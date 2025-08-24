Crash zwischen Sattelzug mit geladenem Lkw und Pkw

Verkeilte Fahrzeuge

Der Pkw war mit so einer Wucht hinten aufgeknallt, dass sich die Schnauze des Wagens unter die Front des Lkw geschoben hatte. Erst nach Anheben der Sattelzughinterachse konnten die Feuerwehrleute aus Neusiedl am See die beiden Fahrzeuge trennen. Während der Pkw gesichert abgestellt wurde, konnte der Sattelzug seine Fahrt selbstständig fortsetzen.