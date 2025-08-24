Crash zwischen Sattelzug mit geladenem Lkw und Pkw

Sieht man nur das Foto, glaubt man im ersten Moment, Lkw und Pkw sind frontal zusammengestoßen. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass es sich um einen Auffahrunfall handelt.
Ein Sattelzug mit geladenem Lkw war am Samstagnachmittag auf der Ostautobahn Richtung Ungarn unterwegs. Zwischen der Abfahrt Gewerbepark Neusiedl am See/ Parndorf und der Abfahrt Weiden/ Gols krachte es dann auf einmal. Ein Pkw war aufgefahren.
Bei dem Unfall wurden sowohl der Pkw-Lenker als auch seine Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt. Nachdem sie vor Ort vom Roten Kreuz betreut worden waren, wurden die beiden ins Krankenhaus gebracht.
Verkeilte Fahrzeuge
Der Pkw war mit so einer Wucht hinten aufgeknallt, dass sich die Schnauze des Wagens unter die Front des Lkw geschoben hatte. Erst nach Anheben der Sattelzughinterachse konnten die Feuerwehrleute aus Neusiedl am See die beiden Fahrzeuge trennen. Während der Pkw gesichert abgestellt wurde, konnte der Sattelzug seine Fahrt selbstständig fortsetzen.
Die Mitarbeiter der ASFINAG säuberten die Fahrbahn und banden die ausgetretenen Flüssigkeiten. Für die Dauer der Berge- und Reinigungsarbeiten war der erste Fahrstreifen gesperrt, was zu Stau führte.
