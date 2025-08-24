Blitz-Besuch nach Debakel: Jetzt greift Klopp ein!

0:6 zum Bundesliga-Auftakt gegen Bayern München – bei Leipzig besteht freilich Handlungsbedarf. Jetzt greift auch Jürgen Klopp, der Head of Global Soccer von Red Bull, ein.
Am Freitagabend verfolgte Klopp das RB-Desaster vor dem TV. Die Leipziger waren gegen den FC Bayern völlig chancenlos, gingen am Ende mit 0:6 unter. Es war die höchste Niederlage in der Bundesliga-Geschichte.
Kein Wunder, dass bereits nach dem ersten Spieltag Alarmstimmung herrscht. Wie die „Bild“ berichtet, wurden am Samstag im Trainingszentrum Gespräche geführt, der desaströse Saisonstart aufgearbeitet. Auch Jürgen Klopp reiste für einen Blitz-Besuch an. Gut möglich, dass es in den kommenden Tagen noch Ab- bzw. Zugänge beim Klub geben wird.
„Das darf uns nicht passieren“
Trainer Ole Werner kündigte nach seinem missratenen Liga-Einstand als Leipzig-Trainer jedenfalls eine schonungslose Aufarbeitung des Debakels angekündigt. „Das war eine desaströse Leistung. Wir haben uns im Lauf des Spiels ergeben – das darf uns nicht passieren. Es hilft nur, diese Dinge knallhart anzusprechen und aufzuarbeiten.“
