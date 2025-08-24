Doppelpack! Hosiner ärgert Rapid im Wiener Derby

LIVE: Bezzecchi führt, Marquez wieder auf der Jagd
Die Young Violets Austria Wien haben in der 4. Runde der 2. Liga das kleine Wiener Derby für sich entschieden. Beim 2:0-Sieg am Sonntag über Rapid II avancierte Philipp Hosiner mit einem Doppelpack zum Matchwinner.
Der 36-jährige Ex-Nationalstürmer, Kapitän und Führungsspieler der jungen Violetten, traf in der 16. und in der 18. Minute.
Die Young Violets sind drei Partien ungeschlagen und schoben sich auf Tabellenplatz sechs. Rapid II wartet als Vorletzter nach vier Runden weiter auf den ersten Saisonsieg.
Kommentare
