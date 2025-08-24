Vorteilswelt
In der 2. Liga

Doppelpack! Hosiner ärgert Rapid im Wiener Derby

Fußball National
24.08.2025 12:30
Philipp Hosiner war beim ersten Treffer aus spitzem Winkel erfolgreich.
Philipp Hosiner war beim ersten Treffer aus spitzem Winkel erfolgreich.(Bild: GEPA)

Die Young Violets Austria Wien haben in der 4. Runde der 2. Liga das kleine Wiener Derby für sich entschieden. Beim 2:0-Sieg am Sonntag über Rapid II avancierte Philipp Hosiner mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Der 36-jährige Ex-Nationalstürmer, Kapitän und Führungsspieler der jungen Violetten, traf in der 16. und in der 18. Minute.

Die Young Violets sind drei Partien ungeschlagen und schoben sich auf Tabellenplatz sechs. Rapid II wartet als Vorletzter nach vier Runden weiter auf den ersten Saisonsieg.

Folgen Sie uns auf